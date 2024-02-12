Almadığımız Stoilov Göz Göz’ü uçuruyor

Önemli bir avantajı eline geçiren İzmir ekibi, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı.

Tecrübeli çalıştırıcı, toplayabileceği 30 puanın 25’ini elde etmeyi başardı. Bandırmaspor müsabakasında sonra taraftara seslenen Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılıları sağduyulu davranmaya çağırdı.