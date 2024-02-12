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Almadığımız Stoilov Göz Göz’ü uçuruyor

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe, Kocaelispor’un da puan kaybettiği haftada ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırarak Süper Lig’e emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Almadığımız Stoilov Göz Göz’ü uçuruyor mask

Önemli bir avantajı eline geçiren İzmir ekibi, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı.
Tecrübeli çalıştırıcı, toplayabileceği 30 puanın 25’ini elde etmeyi başardı. Bandırmaspor müsabakasında sonra taraftara seslenen Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılıları sağduyulu davranmaya çağırdı.

12 Şub 2024 - 11:46 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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