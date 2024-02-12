12 Şub 2024 - 12:20- Spor G:

Yarın akın akın Körfez’e gidiyoruz: 12.Altın Kiraz başlıyoooor!

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Yarın akın akın Körfez’e gidiyoruz: 12.Altın Kiraz başlıyoooor! mask
Yarın akın akın Körfez’e gidiyoruz: 12.Altın Kiraz başlıyoooor!
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İYİ Kİ VARSIN METİN ÖZKAN!..

Kentin en aktif spor insanlarının ilk sıralarında gelen, Fenerbahçe’nin eski efsane futbolcusu Metin Özkan ülke çapında marka haline getirdiği, körfez adına altın değer katan geleneksel Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın 12’ncisi, seçimler nedeniyle bu yıl erken başlatılıyor.

BUGÜN AÇILIŞ TÖRENLERİ VAR

13 Şubat Salı akşamı (yarın) geleneksel protokol açılış maçı oynanacak. Renkli geçen ve ilgiyle izlenen protokol maçı 19.00’da başlayacak. Ardından iki açılış maçı oynanacak.

İŞTE GRUPLAR:

A GRUBU:

İSG PLUS

CİĞERCİ İBO

KOCAELİ MAK.MÜH.O.

ONUR NAKLİYAT

B GRUBU:

ÖZCAN PİŞMANİYE

TONTRAT İNŞ. VET.

ERS İNŞAAT-OTOMOTİV

ETİ MİMARLIK

C GRUBU:

KÖRFEZ İLÇE EMNİYET

VEFA İNŞAAT

SPORTERİO

DERGAH OCAKBAŞI

D GRUBU:

MERKAN GROUP

VİZYON İNŞAAT

TİSE KAMERA GÜVENLİK

KURTULUŞ KUYUMCUSU

E GRUBU:

YÖNDER OKULLARI

MEHMET AK AUTO

KLİMASİST

KOCAELİ İNŞ. M. ODASI

F GRUBU:

ETİ GROUP

M.A.GOLD GAYRİMENKUL

OVA KASAP

ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK

# 12.Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası, var, Spor

12 Şub 2024 - 12:20 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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