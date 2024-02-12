Yarın akın akın Körfez’e gidiyoruz: 12.Altın Kiraz başlıyoooor!

ELEMANLAR ARANIYOR

Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-40 yaş arası - (Emekli 50 yaş sınırlı) ÜRETİM PERSONELİ FORKLİFT OPERATÖRÜ TEMİZLİK PERSONELİ- BAY (Daha önce öz...

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