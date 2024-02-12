Yarın akın akın Körfez’e gidiyoruz: 12.Altın Kiraz başlıyoooor!

İYİ Kİ VARSIN METİN ÖZKAN!..
Kentin en aktif spor insanlarının ilk sıralarında gelen, Fenerbahçe’nin eski efsane futbolcusu Metin Özkan ülke çapında marka haline getirdiği, körfez adına altın değer katan geleneksel Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın 12’ncisi, seçimler nedeniyle bu yıl erken başlatılıyor.
BUGÜN AÇILIŞ TÖRENLERİ VAR
13 Şubat Salı akşamı (yarın) geleneksel protokol açılış maçı oynanacak. Renkli geçen ve ilgiyle izlenen protokol maçı 19.00’da başlayacak. Ardından iki açılış maçı oynanacak.
İŞTE GRUPLAR:
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İSG PLUS
CİĞERCİ İBO
KOCAELİ MAK.MÜH.O.
ONUR NAKLİYAT
B GRUBU:
ÖZCAN PİŞMANİYE
TONTRAT İNŞ. VET.
ERS İNŞAAT-OTOMOTİV
ETİ MİMARLIK
C GRUBU:
KÖRFEZ İLÇE EMNİYET
VEFA İNŞAAT
SPORTERİO
DERGAH OCAKBAŞI
D GRUBU:
MERKAN GROUP
VİZYON İNŞAAT
TİSE KAMERA GÜVENLİK
KURTULUŞ KUYUMCUSU
E GRUBU:
YÖNDER OKULLARI
MEHMET AK AUTO
KLİMASİST
KOCAELİ İNŞ. M. ODASI
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ETİ GROUP
M.A.GOLD GAYRİMENKUL
OVA KASAP
ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.