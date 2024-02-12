Ertuğrul Sağlam’a “Sağlam” tepki!

“TAKIMI GERİ YASLAMAYIN”
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor önceki gün deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz gol pozisyonu haricinde neredeyse hiç pozisyona giremedi. Göztepe'nin bu hafta kazanması ve bizim puan kaybetmemiz moralleri bir hayli bozdu. Karşılaşma sonrasında birçok taraftar sosyal medya üzerinden Ertuğrul Sağlam’ı eleştirdi. Kadro tercihi ve oyun içerisinde yapılan taktikler beğenilmedi. Takımın 1-0 öne geçtikten sonra geriye yaslanması, pozisyon bulmadaki güçlük eleştirilerden bazılarıydı.
OYUN TATMİN ETMİYOR
Kocaelispor’un en çok dert yakındığı sorunlardan biri ise oynanan oyun. Şampiyonluk hedefi olan bir takımın bu şekilde oynaması birçok taraftarı rahatsız etti. Oyun içerisinde performans düşüklüğü yaşayan futbolcuların da zamanında oyundan alınmaması bir başka eleştiri konusu oldu. Altay ve Adanaspor’u yendik ancak karşılaşmalar içinde bir hayli zorlandık. Bolu maçında da görünen köy kılavuz istemedi ve 1 puanı zar zor aldık. Ertuğrul Sağlam kadro tercihini değiştirip daha ofansif bir futbol oynatacak mı? Bunu bizlere zaman gösterecek…
ZEMİN ELEŞTİRİSİ TEPKİ ALDI
Öte yandan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın, karşılaşma sonrasında zemini eleştirmesi basın toplantısında tepki aldı. Bolu yerel medyasından bir muhabir, Bolu Atatürk Stadyumu’nun zeminin profesyonel ekiplerce kontrol edildiğini Sağlam’a söyledi ve zeminde herhangi bir problem olmadığını belirtti. Gerçekten de ufak tefek açılmalar olsa da zeminde herhangi bir sorun yoktu. Maç öncesinde de oyuncuların sakatlanmaması için güzel bir şekilde sulanmıştı. Sağlam’ın bu açıklaması, “Talihsiz” olarak değerlendirildi…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Kandıralı 41 - Yediğimiz gol tamamen yusuf abdiiğluna yazar topu birde uzaklaştırsa bugün üç puan bizimdi
Kartepe canavari - Ertuğrul hoca çok iyi bir insan ama oyunu okuyamıyor kadrodaki futbolcular da okadar etkili bir futbolcu değiller takımda oyun kuracak beyin adamı yok devamlı doldur boşalt taca at bu futbolla hiçbirşey olmaz
Suadiyeli - aylardan beri ertugrul hocayı elestiriyorum takım kötü top oynuyo yan pas geri pas dan dun la oynuyoruz sistem yok taktiksel hata yapiyo kadro tercihi yanlış oyunu okuyamıyo rakip takımın h9caları 90 dk saha kenarında kosup takıma hirs verirken ertugrul bey civiyle cakılmışgibi dikilip duruyo hocada hirs yoksa oyuncuda da olmaz bn ERTUGRUL SAĞLAM ın derhal göndetilmesinden yanayım.
Mai - Khavasvili sağlam kumaşa benziyor ..Shadeyew de biraz kendine gelirse , bu iş olur ..Amaral da şart elbet..
Reis - Tepki mepki yok , hocamıza güvenimiz tam , .sonuna kadar tam destek , .Ertuğrul hocayla devam , süper lige selam...
Ertuğrul Sağlam adamdır ..iyide oynatsa kötüde oynatsa, süper lige çıksakta çıkmasakta bu böyledir... kesin olan Göztepeyi buraya çok pis gömeceğimizdir...Dünyadan bi haber Stoilova da çok pis giydiricez maç sonu ..şimdiden kusura bakmasın , hep bu yağcıoğlundan sebep ..kendisiyle bir sıkıntımız yok aslında
Suadiyeli - bu futbollamı GÖZTEPEYİ gömecez dan dunla yan pas geri pasla ertugrul gitsin bu takım takır takır top oynar iyi bi hocayla sana bi soru hangi maçımızda rakibi eze eze yendik bitanesini yaz varsa ERTUGRULA BU iş olmaz bunu sezon sonunda sende gorürsün.. selametle
Zakir - Arkadaşlar
Çok ... Trol.. isim var ..bunlar bir grip..
Ve
Kocaelispor umuzun altini oynaya çalışıyorlar ..hır gür çıkamayan
Ve..çoğu GS..veya FB li..yada Sakaryalı ..Gebzeli..
Bunlara itibar etmeyin..
Arkadaşlar bu trol ..kişiler..
Şu az bulamadımi
Hemen kazma kürek kepçe..
Ortamı iyice bulundurmaya ve problem büyütmeye çalışma yapan
Kocaelispor. Düşmanları....
55 - Ertuğrul Samsunsporuda bitirdi sizide bitirecek hocalık diye birşey yok onda siz devam ederseniz by by lig sonu
Suadiyeli - haklısın hoca falan deyil ertugrul kapasite yokparasına bakıyo hiç umurunda deyil korkagin teki
Fatih - Çok kaliteli hocamız var,sahip çıkalım
Göz göz - Sürekli bahane üretiyor. Artık kimse yemiyor ben ertuğrul hocayı bu kadar ucuz manipilasyoncu olduğunu bilmiyordum sürekli bahaneleri var bir kez ben hatalıydım dedi mi hatırlamıyorum. Futbol oynatamıyor
Romano - Sanane lan dümbük.
Yürü git kendi kumunda oyna
Nart41 - SENIN OYNATTIGIN FUTBOL FUTBOL DEGIL ERTUĞRUL.RAKIP TAKIM UZERINDE BSSKI KURUP OYUNU DOMINE EDEMIYOR TAKIM.BU FUTBOLLA DIREK ÇIKAMAZ BU TAKIM.BAHANE ÜRETME.
Saygı - Ertuğrul hoca kendine gel adam gibi futbol oynat zaman daralıyor 12 hafta kaldı lig bitiyor sen hala oyun düzenini oluşturmadın ideal bir on biri hala sahaya süremiyorsun her hafta aynı kabusları yaşatıyorsun Büyük Kocaeli camiasına yeter artık alttaki takımlar zil takmış göbek atıyor puan kaybettiğimizde.
Sedakatsiz - Takima acil yenilerin monte edilmesi lazim aksi takdirde bu kadro ile ikinci lig de bile oynayamayiz firat gul ile gelen sagamiza cekilmemiz ertugrul saglam ile devam ediyor bu tarftar böyle futbola alışık değil
İzmitli Mehmet - Koukou nasıl topcusun ayakta duramiyon seydayevde khahasvili girdi oyuna çatır çatır attı pasları adam oynadı siz oynayamadiniz
Özcan Çolak - Ertuğrul sağlam ile bu iş biraz zor gözüküyor tedbirler alınmalı.
Halk Dostu - Şampiyon olmak istemiyor Kocaelispor. 1-1 yeter deplasmanda diyor. Hırs yok. Yoldan 11 Kocaelispor seven adam çevir, daha iyi oynar. Günü atlatalım yeter diyorlar. Son dakika halen yan pas yapıyorlar. Razıysan skora şampiyonluk rüyalarda olur ancak...
Gs - Yan yattı çamura battı vs vs takımda ruh yok top oynamıyor gol atacak adamın yok nerde golculer senden hoca olmaz aynı Okan gibisin
Gezeli̇ Körfez - Hocam tek sorun sen olduğunu düşünüyorum. Anlaşılan sen bu işin altından kalkamayacaksın.Rakiplerin oyununa bir de bizim oynadığımız oyuna bak.Her şey ortada.Amaral gibi adamı yedek başlamıyorsun. Yumurta sıkıştı mı adamdan medet umuyorsun adamı küstürme akıllı ol.Çünkü senin elindeki en kaliteli adam Amaral.Yusuf Apti bu takımın canlı bombası golü
onun hatası sonucunda yedik adam ağır kilolu ve çok hata yapıyor.Burak ona göre daha çabuk takımı düzgün kur kimseye torpil yapma.Yoksa kendi başını yersin.
K.s - Bahane olmayınca top yamuktu saha ıslaktı tange yoktu ama hodri meydan vardı gerçek kocaeli spor ruhuyla oynat takımı hocam pres yok ,pas yok organize yok zor atıyor kolay gol yiyoz üs tarafta en çok yiyen takımız önlem almak lazım .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.