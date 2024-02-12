Ertuğrul’a “Sağlam” tepki!

“TAKIMI GERİ YASLAMAYIN”

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor önceki gün deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz gol pozisyonu haricinde neredeyse hiç pozisyona giremedi. Göztepe'nin bu hafta kazanması ve bizim puan kaybetmemiz moralleri bir hayli bozdu. Karşılaşma sonrasında birçok taraftar sosyal medya üzerinden Ertuğrul Sağlam’ı eleştirdi. Kadro tercihi ve oyun içerisinde yapılan taktikler beğenilmedi. Takımın 1-0 öne geçtikten sonra geriye yaslanması, pozisyon bulmadaki güçlük eleştirilerden bazılarıydı.

OYUN TATMİN ETMİYOR

Kocaelispor’un en çok dert yakındığı sorunlardan biri ise oynanan oyun. Şampiyonluk hedefi olan bir takımın bu şekilde oynaması birçok taraftarı rahatsız etti. Oyun içerisinde performans düşüklüğü yaşayan futbolcuların da zamanında oyundan alınmaması bir başka eleştiri konusu oldu. Altay ve Adanaspor’u yendik ancak karşılaşmalar içinde bir hayli zorlandık. Bolu maçında da görünen köy kılavuz istemedi ve 1 puanı zar zor aldık. Ertuğrul Sağlam kadro tercihini değiştirip daha ofansif bir futbol oynatacak mı? Bunu bizlere zaman gösterecek…

ZEMİN ELEŞTİRİSİ TEPKİ ALDI

Öte yandan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın, karşılaşma sonrasında zemini eleştirmesi basın toplantısında tepki aldı. Bolu yerel medyasından bir muhabir, Bolu Atatürk Stadyumu’nun zeminin profesyonel ekiplerce kontrol edildiğini Sağlam’a söyledi ve zeminde herhangi bir problem olmadığını belirtti. Gerçekten de ufak tefek açılmalar olsa da zeminde herhangi bir sorun yoktu. Maç öncesinde de oyuncuların sakatlanmaması için güzel bir şekilde sulanmıştı. Sağlam’ın bu açıklaması, “Talihsiz” olarak değerlendirildi…