- Ekonomi

Ford Otosan personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Çiftlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren NWG Servis Hizmetleri, Ford Otosan’da temizlik işlerinde çalışmak üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Ford Otosan personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Çiftlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren NWG Servis Hizmetleri, Ford Otosan’da temizlik işlerinde çalışmak üzere 25-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 15 temizlik personeli alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

12 Şub 2024 - 12:35 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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