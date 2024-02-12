Ford Otosan personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Çiftlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren NWG Servis Hizmetleri, Ford Otosan’da temizlik işlerinde çalışmak üzere 25-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 15 temizlik personeli alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.