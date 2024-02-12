- Ekonomi

KUYUMCULARDAN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL MESAİ

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle Kocaeli’deki tüm kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri uzatıldı

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
KUYUMCULARDAN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL MESAİ mask

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle ilçelerle beraber Kocaeli’deki tüm kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri 13 Şubat Salı ve 14 Şubat Çarşamba günü 20.30’a kadar uzatılmıştır. 

12 Şub 2024 - 12:36 - Ekonomi

Mahreç  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.043.176 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL