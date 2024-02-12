Gergerlioğlu, "Kanser vakaları araştırılsın"

“Kanserle mücadele, 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir”
Dünya çapında her beş kişiden biri hayatları boyunca bir kere kansere yakalanmaktadır. Kansere yakalanan her dokuz erkekten biri ve her on iki kadından biri bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Kanserle mücadele, 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilimsel kanıtlara göre, tüm kanser vakalarının en az %40'ı çeşitli tedavi yöntemleri ve erken teşhisle önlenebilir.
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Kuruluşu (IARC), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalıkla ilgili son verileri ve gelecek tahminlerini içeren kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor, 2022'de yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini ve 9,7 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koymaktadır.
En çok can kaybı akciğer kanserinden
Dünya genelinde 2022'de en fazla tespit edilen kanser türü akciğer kanseri olup, kadınlarda ise en sık görülen kanser meme kanseridir. 2022'de en çok can kaybına neden olan kanser türü yine akciğer kanseri olup, diğer ölümcül kanser türleri arasında kalın bağırsak, karaciğer, meme ve mide kanserleri bulunmaktadır. Tütün ve alkol kullanımı, obezite, hava kirliliği ve çevresel faktörler gibi etkenler dünya genelindeki kanser vakalarındaki artışın nedenlerindendir.
2022’de 129 bin 672 kişi kanser nedeni ile yaşamını yitirdi
Türkiye'de 2022'de toplam 240 bin 13 yeni kanser vakası kaydedilmiş olup, bu vakaların 129 bin 672'si ölümle sonuçlanmıştır. Türkiye'de en sık rastlanan kanser türleri arasında akciğer, prostat, kalın bağırsak, mide ve meme kanseri bulunmaktadır. Kadınlarda en fazla ölüme neden olan kanserler ise meme, tiroid ve kalın bağırsak; erkeklerde ise akciğer, prostat ve kalın bağırsak kanserleridir. Ölümcül bir hastalık olan kanserin Türkiye’deki seyrinin muhakkak araştırılması gerekir. Bu sebeple de “Türkiye’de artan kanser vakalarının araştırılması ve sorunun çözümü için kalıcı çözümler üretilebilmesi için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis Araştırması istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eski Mhp Li - Sana tam destek.bu şehir halkının menfaati için gündem yaratan çalışan tek siyasetçi sensin.su faturalarundaki soygunu da gündeme getir.bu seçimde akp ye degil dem partiye destek veriyorum
Murat - KANSERDEN ÖNCE SENİN BİRAN EVVEL CEZAEVİNE GİRMEN LAZIM Kİ TÜRKİYE EN BÜYÜK MİKKROPLARDAN TEMİZLENSİN HAYASIZ HERİF
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.