- Spor

ERTUĞRUL GİDEEEEEER, STOİLOV GELİİİİİR, BU DEVRAN BÖYLE DEVAM EDEEEER...

Benim yazılarımın başlığına bakıp, tuzağa düşüp, hüküm verenlere sadece gülüyorum. Onları okuyucu olarak görmüyorum...

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
ERTUĞRUL GİDEEEEEER, STOİLOV GELİİİİİR, BU DEVRAN BÖYLE DEVAM EDEEEER... mask

Kulübe adım bile atmadan, kulüp çevrelerinde teknik adam gönderip getirenler, yönetimleri maşa olarak kullananlar, transfer dönemi menajerleri göndererek siyasi komisyon alanlar, teknik adamını getirtip; ona istediği futbolcuyu aldırtan siyasi lider yanlıları hemen ortaya çıktı bile... Sezon başında art arda yenilgiler gelince, bunu fırsat bilen ve şimdi de bir beraberlikle ortaya çıkanlar, Ertuğrul'a veryansın ediyor...

Ben bu tip insanları, ilk yarıda da ifşa etmek için "Ertuğrul gider Hikmet geliiir" diye yazdım... Bana saldıran saldıranaydı, tüm yorumları da adam gibi onayladım. Onlar adam gibi ismini yazmaya bile korktular... Şimdi o sahte Ertuğrulcular nerede ? Bu kadardı sizin Ertuğrul sevginiz. Çünkü iyi gün dostusunuz... Bana karşı o zaman hocayı savunanlar, şimdi kafasını kuma gömdü... Kıçları açıkta kaldı... O zaman cesaret edip benim yazdıklarımı söyleyemeyenler is, şimdi kötü bir skoru görünce, başını kaldırıp delikanlılık yapmaya kalkıyor...

Bir daha yazıyorum bıkmadan da yazacağım:

Başarılarda da başarısızlıklarda da hocanın katkısı yüzde 25'i geçmez...

Ertuğrul Sağlam'ın da durumu böyle...

Hikmet Karaman'ın da durumu böyle...

Onun için yine yazıyorum:

ERTUĞRUL GİDEEEEEEEER... STOİLOV GELİİİİİİİR... BU DEVRAN BÖYLE SÜRER GİDEEEEEER... İkiyüzlüler de Ertuğrulcu olur, Hikmetçi olur...

Olan Kocaelispor'a oldu, yine olur...

# Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor, oldu

12 Şub 2024 - 13:07 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.043.176 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL