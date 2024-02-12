ERTUĞRUL GİDEEEEEER, STOİLOV GELİİİİİR, BU DEVRAN BÖYLE DEVAM EDEEEER...

Kulübe adım bile atmadan, kulüp çevrelerinde teknik adam gönderip getirenler, yönetimleri maşa olarak kullananlar, transfer dönemi menajerleri göndererek siyasi komisyon alanlar, teknik adamını getirtip; ona istediği futbolcuyu aldırtan siyasi lider yanlıları hemen ortaya çıktı bile... Sezon başında art arda yenilgiler gelince, bunu fırsat bilen ve şimdi de bir beraberlikle ortaya çıkanlar, Ertuğrul'a veryansın ediyor...

Ben bu tip insanları, ilk yarıda da ifşa etmek için "Ertuğrul gider Hikmet geliiir" diye yazdım... Bana saldıran saldıranaydı, tüm yorumları da adam gibi onayladım. Onlar adam gibi ismini yazmaya bile korktular... Şimdi o sahte Ertuğrulcular nerede ? Bu kadardı sizin Ertuğrul sevginiz. Çünkü iyi gün dostusunuz... Bana karşı o zaman hocayı savunanlar, şimdi kafasını kuma gömdü... Kıçları açıkta kaldı... O zaman cesaret edip benim yazdıklarımı söyleyemeyenler is, şimdi kötü bir skoru görünce, başını kaldırıp delikanlılık yapmaya kalkıyor...

Bir daha yazıyorum bıkmadan da yazacağım:

Başarılarda da başarısızlıklarda da hocanın katkısı yüzde 25'i geçmez...

Ertuğrul Sağlam'ın da durumu böyle...

Hikmet Karaman'ın da durumu böyle...

Onun için yine yazıyorum:

ERTUĞRUL GİDEEEEEEEER... STOİLOV GELİİİİİİİR... BU DEVRAN BÖYLE SÜRER GİDEEEEEER... İkiyüzlüler de Ertuğrulcu olur, Hikmetçi olur...

Olan Kocaelispor'a oldu, yine olur...