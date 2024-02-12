“Tanke parayı seçti”

“TANQUE MADDİYATI SEÇTİ”

Abdioğlu, duygularını şu cümlelerle ifade etti: “Tanke arkadaşımız ayrıldı. Bugüne kadar bize verdikleri için tabii ki kendisine teşekkür ederiz ama biz isterdik bizde sezon sonuna kadar devam etsin. Bu profesyonellik tabii ki. Kulüpler kendi işine geldiği gibi davranıyorsa, futbolcular da bazen kendi işine göre davranabiliyor. Maddiyatı seçti, ona yeni kulübünde başarılar dileriz. Tabii beklemediğimiz bir ayrılık oldu. Şimdi tekrar Ramil ön tarafta oynadı. Ramil de sol açık oynuyordu. Bu maçta elinden ne geliyorsa, onu vermeye çalıştı.

“DOĞRU İŞLERİ YAPAMADIK”

Tabii üzgünüz. Bolu kolay bir deplasman değil. Zor maç. Boluspor ilk devreye göre güçlenmiş, iyi takım olmuşlar. Oyun ezberleri de var. Boluspor’un çoğu takıma çelme takacağını düşünüyorum. Kocaelispor olarak üstün oynayıp kazanmak zorundayız. Daha çok pozisyona girmek zorundayız. Aslında çok istekliydik, ama bugün (pazar) bence çok doğru işleri yapamadık.

“KENDİME DE KIZIYORUM”

Yine de maçı kazanabilirdik. Talihsiz bir gol oldu. Ben en başta Barış’a atacaktım, ama Barış bir pozisyon önce çok kötü düştü. Ben kafamı arkaya koşsun diye işaret yaparken koşmadı. Bu sefer ben sıkıştım, geriye döneyim deyince kornere çıktı, o korner döndü dolaştı gol oldu. Kendime de kızıyorum.

“İKİNCİ SIRAYI GERİ ALACAĞIZ”

Takım olarak üzgünüz ama dediğim gibi burası zor deplasman. En azından puan alıp dönüyoruz. Yenilmedik. Eyüp maçında kazandıktan sonra bir daha yenilmeyeceğiz diye kendi aramızda konuşmuştuk. Yenilmeden devam ediyoruz. 2 puan bıraktık, inşallah bundan sonraki maçlarımızı kazanıp, zirvede yer alacağız. İkinci sıramızı geri alacağız.

“GÖZTEPE BİZE GELECEK”

Taraftar bize çok destek oldu. Göztepe bizden önce oynadı. Kazandıkları için onlar da bu maçı kesinlikle kazanmamızı bekliyorlardı. Biz de doğal olarak hep bunları düşünüyoruz. Onların düşündüğünü, şu an biz de düşündüğümüzde, keşke kazansaydık diye üzüleceğiz. Yani onlara hak veriyoruz. Ama Göztepe bize gelecek. Göztepe’yi yendiğimiz zaman yine üstlerindeyiz. Buradaki 1 puan bizim için avantaj olabilir.”