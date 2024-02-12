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1 günlük izin bitti, yarın çalışmalara devam!

Kocaelispor’un, Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından takıma 1 gün izin verildi. Temsilcimiz bugün iznini tamamladı ve yarın çalışmalara başlayacak

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1 günlük izin bitti, yarın çalışmalara devam! mask
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MORALLER BOZULDU

Kocaelispor, dün Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından futbolcuların moralleri bir hayli düştü. Maç sonrasında takıma 1 gün izin verildi. Pazartesi gününü izinli olarak geçiren temsilcimiz, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.
# Boluspor, Maç, Kocaelispor

12 Şub 2024 - 13:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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