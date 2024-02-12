1 günlük izin bitti, yarın çalışmalara devam!

MORALLER BOZULDU
Kocaelispor, dün Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından futbolcuların moralleri bir hayli düştü. Maç sonrasında takıma 1 gün izin verildi. Pazartesi gününü izinli olarak geçiren temsilcimiz, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.