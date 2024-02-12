Gebzespor liderliğini sürdürdü: 1-3

İLK GOL ERKEN GELDİ

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor ile Diliskelesispor önceki gün bir araya geldiler. Kent derbisinde kozlarını paylaşan takımlar kazanmak için sahaya çıktılar. Gebzespor dakika 7’de İliyaz Işık ile 1-0 öne geçti. Daha sonrasında Ömer Faruk Can, 32. dakikada takımın 2. golünü kaydetti. Gebzespor’un son golü ise, ilk golü atan İliyaz Işık’tan geldi. Işık, 62. dakikada kendisinin 2, takımının ise 3. golünü attı. Diliskelesispor’un tek golü ise 85. dakikada penaltıdan geldi. Topun başına geçen Cebrail Serçek düzgün bir vuruşla skoru belirledi. Gebzespor, deplasmanda Diliskelesispor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. GEBZESPOR 17 14 1 2 40 6 34 43 2. Çorlu 1947 17 13 2 2 42 11 31 41 3. Feriköy 17 11 2 4 39 17 22 35 4. İFA 17 9 5 3 29 16 13 32 5. Taçspor 17 10 1 6 26 11 15 31 6. Diliskelesi 16 9 2 5 26 12 14 29 7. Gölcükspor 16 8 3 5 23 19 4 27 8. Kullar 1975 16 7 3 6 28 14 14 24 9. Keşan Spor 17 6 5 6 25 18 7 23 10. Kapaklıspor 17 7 1 9 28 35 -7 22 11. Saray 1953 17 5 3 9 19 24 -5 18 12. Yuvacıkspor 17 5 1 11 17 32 -15 16 13. Uzunköprü 17 3 1 13 9 33 -24 10 14. Lüleburgaz 17 1 3 13 7 58 -51 6 15. Babaeskispor 17 1 1 15 7 59 -52 4

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18 Şubat Pazar 14.00