Gebzespor liderliğini sürdürdü: 1-3

İLK GOL ERKEN GELDİ
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor ile Diliskelesispor önceki gün bir araya geldiler. Kent derbisinde kozlarını paylaşan takımlar kazanmak için sahaya çıktılar. Gebzespor dakika 7’de İliyaz Işık ile 1-0 öne geçti. Daha sonrasında Ömer Faruk Can, 32. dakikada takımın 2. golünü kaydetti. Gebzespor’un son golü ise, ilk golü atan İliyaz Işık’tan geldi. Işık, 62. dakikada kendisinin 2, takımının ise 3. golünü attı. Diliskelesispor’un tek golü ise 85. dakikada penaltıdan geldi. Topun başına geçen Cebrail Serçek düzgün bir vuruşla skoru belirledi. Gebzespor, deplasmanda Diliskelesispor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
17
14
1
2
40
6
34
43
2.
17
13
2
2
42
11
31
41
3.
17
11
2
4
39
17
22
35
4.
17
9
5
3
29
16
13
32
5.
17
10
1
6
26
11
15
31
6.
16
9
2
5
26
12
14
29
7.
16
8
3
5
23
19
4
27
8.
16
7
3
6
28
14
14
24
9.
17
6
5
6
25
18
7
23
10.
17
7
1
9
28
35
-7
22
11.
17
5
3
9
19
24
-5
18
12.
17
5
1
11
17
32
-15
16
13.
17
3
1
13
9
33
-24
10
14.
17
1
3
13
7
58
-51
6
15.
17
1
1
15
7
59
-52
4
TOPLU SONUÇLAR:
Haftanın programı:
18 Şubat Pazar 14.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.