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Gebzespor liderliğini sürdürdü: 1-3

Gebzepor önceki gün deplasmanda Diliskelesispor ile bir araya geldi. Kent derbisini kazanan Gebze, liderliğini sürdürdü

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Gebzespor liderliğini sürdürdü: 1-3 mask

İLK GOL ERKEN GELDİ

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor ile Diliskelesispor önceki gün bir araya geldiler. Kent derbisinde kozlarını paylaşan takımlar kazanmak için sahaya çıktılar. Gebzespor dakika 7’de İliyaz Işık ile 1-0 öne geçti. Daha sonrasında Ömer Faruk Can, 32. dakikada takımın 2. golünü kaydetti. Gebzespor’un son golü ise, ilk golü atan İliyaz Işık’tan geldi. Işık, 62. dakikada kendisinin 2, takımının ise 3. golünü attı. Diliskelesispor’un tek golü ise 85. dakikada penaltıdan geldi. Topun başına geçen Cebrail Serçek düzgün bir vuruşla skoru belirledi.  Gebzespor, deplasmanda Diliskelesispor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GEBZESPOR

17

14

1

2

40

6

34

43

2.

Çorlu 1947

17

13

2

2

42

11

31

41

3.

Feriköy

17

11

2

4

39

17

22

35

4.

İFA

17

9

5

3

29

16

13

32

5.

Taçspor

17

10

1

6

26

11

15

31

6.

Diliskelesi

16

9

2

5

26

12

14

29

7.

Gölcükspor

16

8

3

5

23

19

4

27

8.

Kullar 1975

16

7

3

6

28

14

14

24

9.

Keşan Spor

17

6

5

6

25

18

7

23

10.

Kapaklıspor

17

7

1

9

28

35

-7

22

11.

Saray 1953

17

5

3

9

19

24

-5

18

12.

Yuvacıkspor

17

5

1

11

17

32

-15

16

13.

Uzunköprü

17

3

1

13

9

33

-24

10

14.

Lüleburgaz

17

1

3

13

7

58

-51

6

15.

Babaeskispor

17

1

1

15

7

59

-52

4

TOPLU SONUÇLAR:

 

 

Haftanın programı:

18 Şubat Pazar 14.00

 

# Spor, Gölcükspor

12 Şub 2024 - 13:27 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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