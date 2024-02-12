- Siyaset

Adnan Pala emekliye ayrılıyor

AKP Derince Belediye Başkan aday adayı olan Adnan Pala, AKP Genel Merkezi tarafından Derince Belediyesine aday gösterilmemesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne emeklilik dilekçesini teslim etti.

Adnan Pala emekliye ayrılıyor mask

Edinilen bilgilere göre Adnan Pala, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı görevini yürütürken AKP Derince Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı. Pala’nın AKP genel merkezi tarafından Derince Belediye Başkanlığı için aday gösterilmemesi sonrasında görevine geri dönmesi bekleniyordu. Pala beklenenin tersine bir karar alarak emeklilik dilekçesini Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettiği ve görevine geri dönmeyeceği öğrenildi. 
# AKP, adnan pala, emeklilik, aday, karar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

12 Şub 2024 - 13:29 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.043.176 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL