Edinilen bilgilere göre Adnan Pala, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı görevini yürütürken AKP Derince Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı. Pala’nın AKP genel merkezi tarafından Derince Belediye Başkanlığı için aday gösterilmemesi sonrasında görevine geri dönmesi bekleniyordu. Pala beklenenin tersine bir karar alarak emeklilik dilekçesini Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettiği ve görevine geri dönmeyeceği öğrenildi.
- Siyaset
Adnan Pala emekliye ayrılıyor
AKP Derince Belediye Başkan aday adayı olan Adnan Pala, AKP Genel Merkezi tarafından Derince Belediyesine aday gösterilmemesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne emeklilik dilekçesini teslim etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.