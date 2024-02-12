Adnan Pala emekliye ayrılıyor

Edinilen bilgilere göre Adnan Pala, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı görevini yürütürken AKP Derince Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı. Pala’nın AKP genel merkezi tarafından Derince Belediye Başkanlığı için aday gösterilmemesi sonrasında görevine geri dönmesi bekleniyordu. Pala beklenenin tersine bir karar alarak emeklilik dilekçesini Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettiği ve görevine geri dönmeyeceği öğrenildi.