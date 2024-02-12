Kullarspor’dan farklı galibiyet: 1-5

İKİNCİ YARI AÇILDI

Kullarspor önceki gün deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele etti. İlk yarısı 1-1 tamamlaman maçta temsilcimiz ikinci yarı açıldı. Gol perdesini Kullarspor’da Şaban Uçar 12. dakikada açtı. Daha sonrasında Uzunköprüspor’dan Furkan Şare 45’3’te durumu eşitledi. İkinci yarıya Kullar hızlı başladı. 56’da sahneye bir kez daha çıkan Şaban Uçar takımını öne geçirdi. 67’de Yiğit Kerem Armutlu, 75’de yine Şaban Uçar ve 90’da Aykut Aslan rakip fileleri havalandırdı. Kullarspor ikinci yarıda gösterdiği üstün performans ile karşılaşmayı 5-1 kazandı.