Kullarspor’dan farklı galibiyet: 1-5

İKİNCİ YARI AÇILDI
Kullarspor önceki gün deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele etti. İlk yarısı 1-1 tamamlaman maçta temsilcimiz ikinci yarı açıldı. Gol perdesini Kullarspor’da Şaban Uçar 12. dakikada açtı. Daha sonrasında Uzunköprüspor’dan Furkan Şare 45’3’te durumu eşitledi. İkinci yarıya Kullar hızlı başladı. 56’da sahneye bir kez daha çıkan Şaban Uçar takımını öne geçirdi. 67’de Yiğit Kerem Armutlu, 75’de yine Şaban Uçar ve 90’da Aykut Aslan rakip fileleri havalandırdı. Kullarspor ikinci yarıda gösterdiği üstün performans ile karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.