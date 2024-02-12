Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yuvacıkspor önceki gün Keşanspor ile sahasında mücadele etti. Karşılaşma iki takım için de zorlu geçti. Takımlar ilk devrede birbirlerine üstünlük kuramadı. İlk devresi 0-0 biten maçta, ikinci yarı sahneye Semih Kahraman çıktı. Semih, 68. dakikada attığı gol ile Keşanspor’a galibiyeti getirdi. Yuvacıkspor alınan bu mağlubiyet ile 12. sıraya geriledi.
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Yuvacık üst üste 4. mağlubiyetini aldı: 0-1
Yuvacıkspor önceki gün Keşanspor’u sahasında konuk etti. Temsilcimiz maçtan 1-0 mağlup ayrılarak üst üste 4. mağlubiyetini aldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.