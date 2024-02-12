Yuvacık üst üste 4. mağlubiyetini aldı: 0-1

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yuvacıkspor önceki gün Keşanspor ile sahasında mücadele etti. Karşılaşma iki takım için de zorlu geçti. Takımlar ilk devrede birbirlerine üstünlük kuramadı. İlk devresi 0-0 biten maçta, ikinci yarı sahneye Semih Kahraman çıktı. Semih, 68. dakikada attığı gol ile Keşanspor’a galibiyeti getirdi. Yuvacıkspor alınan bu mağlubiyet ile 12. sıraya geriledi.