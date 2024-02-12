Basınçlı yıkama sistemi satın alınacaktır

BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ ALIMI



ŞEHİR HASTANESİ - KOCAELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/154181

1-İdarenin a) Adı : ŞEHİR HASTANESİ - KOCAELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Tavşantepe Mah. Akif Sok. 63 İZMİT İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 02622252700 - 2623222443 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 1500 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli Şehir Hastanesi-Tıbbi Sarf Malzeme Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : İhale üzerinde kalan yükleniciyle sözleşme imzalandıktan sonra; sözleşme süresince peyder pey Siparişe istinaden en geç 15 (Onbeş) gün içinde hastanemiz Tıbbi Sarf Malzeme deposuna teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi itibari ile işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.02.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kocaeli Şehir Hastanesi Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler tarafından, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için Satış Merkezi Yetki Belgesine ait bilgiler idari şartnamenin 22.2 maddesinde yer alan kritelere göre yeterlik tablosunda beyan edilecektir.

Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir.

- İstekliler, kendilerine ait ÜTS'de kayıtlı firma tanımlayıcı numarasını, bayi olduğu kalemlerde Anabayi adı ve tanımlayıcı numarasını ve ürünlere ait UBB numaralarını YETERLİK TABLOSUNDA beyan edeceklerdir. Kayıtlı olmayan ürünlere ait kapsamdışı olduğuna dair beyanda bulunulacaktır.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1. İstekliler idarenin talebi doğrultusunda numune verecektir. Verilecek numuneler ilgili birim tarafından denenecek olup firmalara geri iadesi yapılmayacaktır.

2. İhalemize iştirak ederek kendisiyle sözleşme imzalanan ürünlerin numuneleri iade edilmeyerek malzeme teslimatlarında yaşanılabilecek tereddütlerde kullanılmak üzere sözleşme süresi boyunca örnek numune olarak idaremizce alıkonulacaktır.

3. İstekliler numune sunma aşamasında tüm kalemler için teknik şartnameye uygun ürün vereceğine dair taahhüt belgesi sunacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.