Kocaeli şiddet olaylarında yükselişte!

2014 yılından itibaren Umut Vakfı tarafından yayınlanan Türkiye Silahlı Şiddet Haritası raporu açıklandı. 2014 yılından bugüne geçen 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. 10 yılda meydana gelen 34 bin 197 silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır 31 bin 207 kişi de yaralandı. 2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il ise sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde oldu.

BÖLGELERE GÖRE ŞİDDET HARİTASI

2023 yılında meydana gelen 3 bin 773 olayın; yüzde 29.23'ü yani bin 103'ü Marmara Bölgesi'nde, yüzde 14.71'i yani 555'i Karadeniz Bölgesi'nde, yüzde 14.44'ünü kapsayan 545'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 473 olayı kapsayan yüzde 12.54'ü Ege Bölgesi'nde, 464 olayı kapsayan yüzde12.30'u İç Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 11'ini kapsayan 415'i Akdeniz ve yüzde 5.78'i yani 218'i de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı.

ANAHTARLIK TİPİ SUİKAST SİLAHI KULLANILDI

Bir önceki yıl şiddet olayları sıralamasında dördüncü sırada olan Karadeniz Bölgesi en çok olayın yaşandığı ikinci bölge olurken 2023 yılında, ikinci sırada olan Akdeniz Bölgesi ise altıncı sıraya geriledi. Ayrıca geride bıraktığımız yılın şiddet olaylarının birisinde anahtarlık tipi suikast silahı kullanılması da dikkat çekti. 2023 yılının ilk haftasında yaşanan anahtarlık tabancalı cinayet İstanbul Cihangir'de yaşanmıştı.

EN SAKİN ŞEHİR, YAŞANAN BİR OLAYLA ERZİNCAN OLDU

Bu yılın en sakin sayılabilecek şehri bir olayla Erzincan olarak dikkat çekiyor. Bazı şehirlerde yüzde 400'lere varan ciddi silahlı şiddet olaylarında artışlar yaşanırken bazı illerde de bir önceki yıla göre yüzde 30'lar, 40'lar, 50'ler hatta yüzde 70'ler düzeyinde düşüşler yaşanması dikkat çekiyor. Sadece bir olayın basına yansıdığı Erzincan'da ise düşüş yüzde 92 olarak rakamlara yansıyor.

YÜZDE 29.23'Ü MARMARA'DA

2023 yılında yaşanan silahlı şiddete bölgeler bazında bakıldığında; nüfus yoğunluğunun yaşandığı Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilde yaşanan ve basına yansıyan toplam bin 103 olayda, 584 kişi öldürüldü, bin 51 kişi de yaralandı. İstanbul 505 olayla en çok olayın yaşandığı kent oldu. Basına yansıyan bu 505 şiddet olayında 321 kişi öldü, 498 kişi de yaralandı. İstanbul'u 80 kişinin öldüğü, 144 kişinin yaralandığı 164 olayla sanayi kenti Kocaeli, 144 olayla Sakarya, 135 olayla Bursa izliyor.

Bir önceki yıl dördüncü sırada olan Kocaeli'nin 2023 yılında ikinciliğe çıktığı görülürken ikinci ve üçüncü sırada olan Sakarya ile Bursa'nın üçüncü ve dördüncülüğe gerilediği dikkat çekiyor.

Üçüncü sıradaki Sakarya'da meydana gelen 144 olayda 39 kişinin öldüğü, 135 kişinin yaralandığı basında yer alırken Bursa'da ise 135 olayda 72 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı dikkat çekiyor.

Bu ilk dört ili sırasıyla; 28 ölümlü, 67 yaralanmalı 64 olayla Tekirdağ, 18 ölümlü, 46 yaralanmalı 35 olayla Balıkesir, sekiz ölüm, 30 yaralanmalı 23 olayla Edirne, sekiz ölüm, 16 yaralanmalı 17 olayla Kırklareli, dokuz ölüm, iki yaralanmalı 10 olayla Çanakkale, beş yaralanmalı dört olayla Bilecik ve bir ölüm, bir yaralanmalı iki olayla Yalova izliyor.

Şiddet olayının 2021'de 13'ten 2022'de 18'e çıktığı Çanakkale'de 2023 yılında 10 silahlı şiddetin yaşandığı görüldü