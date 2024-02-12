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Gölcük Düzağaç’ta tekvando dersleri

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi’nde tekvando dersleri başladı.

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Gölcük Düzağaç’ta tekvando dersleri mask

Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada inceleme yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, spora başlayan çocuklar ve gençlerin ilk antrenmanını izledi. Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için kayıt işlemleri devam ediyor. Kurslar için Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün (0262) 412 88 47 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek
# inceleme, hizmet

12 Şub 2024 - 13:58 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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