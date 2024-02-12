Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada inceleme yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, spora başlayan çocuklar ve gençlerin ilk antrenmanını izledi. Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için kayıt işlemleri devam ediyor. Kurslar için Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün (0262) 412 88 47 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek
- Spor
Gölcük Düzağaç’ta tekvando dersleri
Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi’nde tekvando dersleri başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.