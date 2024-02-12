Divan başkanlığını Selim Yıldız’ın yaptığı kongrede kâtipliğe Yüksel Öztürk ve Samet Şengöz seçildi. Faaliyet ve denetim raporların okunarak aklandığı kongrede yönetim seçimlerine tek liste ile gidildi. 1992 yılında kurulan 700 üyesi bulunan dernekte 10 yıldır başkanlık görevi yapan Recep Altıntip’in aday olmadığı kongrede Hasan Pehlivanoğlu’nun çıkardığı liste kabul oy birliğiyle kabul edildi. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Hasan Pehlivanoğlu, Alptekin Cevherli, Mahir Dokuzlar, Alpaslan Şimşek, Ayşe Alparslan, Serdar Kayıhan, Erol Uyguç, Semih Şengöz, Ayten Bayraktar, Ali Adalı, Semanur Kaynak, Şehbal Akdağ, Elez Yılmaz ve İsmail Günay. Denetim Kuruluna ise Hasan Bayraktar, İsmet Günay ve Hamit Taşkıran seçilirken, Onur Kurulu ise İsmail Kalkandelen, Süleyman Resul Pinga, Bekir Kurt, Sultan Yıldız ve Ramazan Yıldız’dan oluştu.
12 Şub 2024 - 14:04- Gündem Güncelleme:
Rumeli’de bayrak değişti
Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olağan kongresi Kocaeli Sivil Toplum merkezinde yapıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.