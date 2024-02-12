Rumeli’de bayrak değişti

Divan başkanlığını Selim Yıldız’ın yaptığı kongrede kâtipliğe Yüksel Öztürk ve Samet Şengöz seçildi. Faaliyet ve denetim raporların okunarak aklandığı kongrede yönetim seçimlerine tek liste ile gidildi. 1992 yılında kurulan 700 üyesi bulunan dernekte 10 yıldır başkanlık görevi yapan Recep Altıntip’in aday olmadığı kongrede Hasan Pehlivanoğlu’nun çıkardığı liste kabul oy birliğiyle kabul edildi. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Hasan Pehlivanoğlu, Alptekin Cevherli, Mahir Dokuzlar, Alpaslan Şimşek, Ayşe Alparslan, Serdar Kayıhan, Erol Uyguç, Semih Şengöz, Ayten Bayraktar, Ali Adalı, Semanur Kaynak, Şehbal Akdağ, Elez Yılmaz ve İsmail Günay. Denetim Kuruluna ise Hasan Bayraktar, İsmet Günay ve Hamit Taşkıran seçilirken, Onur Kurulu ise İsmail Kalkandelen, Süleyman Resul Pinga, Bekir Kurt, Sultan Yıldız ve Ramazan Yıldız’dan oluştu.