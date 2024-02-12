“Milletimizin emektarı ve hizmetkarı olacağız”

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, İYİ Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Sadık Güvenç’in Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşen SKM açılışı programına; İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İYİ Parti GİK Üyesi Gökçe Nesli Kondu, İYİ Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Aşkın Öztürk, İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Şevki Demirci, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetimleri ile çok sayıda Gebzeli vatandaş katıldı.

“BU MİLLET, EMEKLİLERİN BİR BARDAK ÇAY İÇEMEMESİNİ HAK ETMİYOR”

SKM açılışında büyük bir ilgi ile karşılanan İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, milletin emektarı ve hizmetkarı olacaklarını vurgulayarak, “Biz, hayırla yarış için bu yola çıktık. Yeni Türkiye, Yeni Kocaeli, Yeni Gebze gibi sloganlar ile karşılaşıyoruz. Hiçbir yerde Yeni Türkiye yok, Yeni Kocaeli yok, Yeni Gebze yok. Bu milletin bin yıllık tarihi var ve millet var oldu, bugünden sonra da var olacak. Bu millet, emeklilerin kahvehanede bir bardak çay içememesini hak etmiyor. Şehrin ön yüzüne bakarak ülkenin bütün refahının bu olduğunu söyleyen insanların, gerçeklerden kopuk olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Irkçılık, mezhepçilik, bölgecilik ve partizanlık yapmayacağız. Bu milletin emektarı ve hizmetkarı olacağız Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.