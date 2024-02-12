Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde çekilen kurayla belli oldu.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çift maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü-Fenerbahçe galibi / Beşiktaş-Konyaspor galibi

Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray-Karagümrük galibi