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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Maçlar 27-29 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mask

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde çekilen kurayla belli oldu.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çift maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Başakşehir 
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü-Fenerbahçe galibi / Beşiktaş-Konyaspor galibi 
Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray-Karagümrük galibi 
# türkiye, oldu, Maç

12 Şub 2024 - 14:32 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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