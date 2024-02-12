Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde çekilen kurayla belli oldu.
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çift maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ankaragücü-Fenerbahçe galibi / Beşiktaş-Konyaspor galibi
Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray-Karagümrük galibi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.