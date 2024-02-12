DEM Parti Gebze’de kongresini yaptı

Kongrede konuşan DEM PARTİ Gebze ilçe Eş Başkanı Ömer Yıldız, “2 yıldır sürdürdüğüm görevime halkımız ve partimin uygun görmesi üzerine tekrar seçildim. Ben ve arkadaşlarım bu onurlu mücadele dolu hakikat yolundan mutlak zafer ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde herhangi bir ittifak yapmayı düşünmüyoruz. Her yerde olduğu gibi Gebze'de de kendi adaylarımız ile seçime giriyoruz. Bütün çalışmalarımız devam ediyor. Halkımıza olan güvenimiz ve umudumuz ilk günkü gibi diridir.” ifadelerini kullandı. Gebze Kongresine DEM Parti İl Eş Başkanı Nuri Tan, Ebru Öcal ve DEM PARTİ Gebze Belediye Eş Başkan Aday Adayı Aydın Kılıçdere’nin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Gebze ilçe yönetimine seçilenler:

Eş Başkanlar:

Ömer Yıldız-Dilara Özgönen

Asil Yönetim:

Elfesiya Göksu

Mekiye Aydın

Enis Uzun

Nuran Tunç

Ferdi Gülkırmızı

Hazal Baygın

Tekin Gür

Yedek Üyeler:

Birsen Budak

Yakup Bozkurt

Birsen Üren

Vural Koçak