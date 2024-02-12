DEM Parti Gebze’de kongresini yaptı

Kongrede konuşan DEM PARTİ Gebze ilçe Eş Başkanı Ömer Yıldız, “2 yıldır sürdürdüğüm görevime halkımız ve partimin uygun görmesi üzerine tekrar seçildim. Ben ve arkadaşlarım bu onurlu mücadele dolu hakikat yolundan mutlak zafer ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde herhangi bir ittifak yapmayı düşünmüyoruz. Her yerde olduğu gibi Gebze'de de kendi adaylarımız ile seçime giriyoruz. Bütün çalışmalarımız devam ediyor. Halkımıza olan güvenimiz ve umudumuz ilk günkü gibi diridir.” ifadelerini kullandı. Gebze Kongresine DEM Parti İl Eş Başkanı Nuri Tan, Ebru Öcal ve DEM PARTİ Gebze Belediye Eş Başkan Aday Adayı Aydın Kılıçdere’nin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
Gebze ilçe yönetimine seçilenler:
Eş Başkanlar:
Ömer Yıldız-Dilara Özgönen
Asil Yönetim:
Elfesiya Göksu
Mekiye Aydın
Enis Uzun
Nuran Tunç
Ferdi Gülkırmızı
Hazal Baygın
Tekin Gür
Yedek Üyeler:
Birsen Budak
Yakup Bozkurt
Birsen Üren
Vural Koçak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert - Tipleri bak hey Allahım ya o duvarda asılı resimler kimlerin resimleri acaba
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.