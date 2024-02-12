12 Şub 2024 - 14:44- Siyaset G:

DEM Parti Gebze’de kongresini yaptı

DEM Parti Gebze ilçe kongresini gerçekleştirdi. Gebze ilçe binasında düzenlenen kongrede ilçe eş başkanlığı görevine Ömer Yıldız ve Dilara Özgönen seçildi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
DEM Parti Gebze’de kongresini yaptı mask

Kongrede konuşan DEM PARTİ Gebze ilçe Eş Başkanı Ömer Yıldız, “2 yıldır sürdürdüğüm görevime halkımız ve partimin uygun görmesi üzerine tekrar seçildim. Ben ve arkadaşlarım bu onurlu mücadele dolu hakikat yolundan mutlak zafer ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde herhangi bir ittifak yapmayı düşünmüyoruz. Her yerde olduğu gibi Gebze'de de kendi adaylarımız ile seçime giriyoruz. Bütün çalışmalarımız devam ediyor. Halkımıza olan güvenimiz ve umudumuz ilk günkü gibi diridir.” ifadelerini kullandı. Gebze Kongresine DEM Parti İl Eş Başkanı Nuri Tan, Ebru Öcal ve DEM PARTİ Gebze Belediye Eş Başkan Aday Adayı Aydın Kılıçdere’nin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. 

Gebze ilçe yönetimine seçilenler:

Eş Başkanlar:

Ömer Yıldız-Dilara Özgönen

Asil Yönetim:

Elfesiya Göksu
Mekiye Aydın
Enis Uzun
Nuran Tunç
Ferdi Gülkırmızı
Hazal Baygın
Tekin Gür

Yedek Üyeler:

Birsen Budak
Yakup Bozkurt
Birsen Üren
Vural Koçak

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12 Şub 2024 - 14:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Mert - Tipleri bak hey Allahım ya o duvarda asılı resimler kimlerin resimleri acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 15:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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