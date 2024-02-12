Tutuş, “İzmit’te bahane değil, hizmet dönemini başlatacağız”

AKP İzmit İlçe Başkanlığı Seçim Kordinasyon Merkezi (SKM) tarafından organize edilen programlar kapsamında, Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş parti kuruluşundan buyana görev almış isimlerle bir araya geldi. Yoğun katılım ile gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Adayı Tutuş, "31 Mart'tan sonra, vatandaşlarımızın ilgisi ve teveccühü gösteriyor ki, İzmit'te yeni bir hizmet dönemi başlayacak” dedi

HER BİRİNİZİN EMEĞİ VAR

“Her birinizin teşkilatımız üzerinde emekleri var” diyen Tutuş, “Bizler de zamanın emanetçileri olarak emeklerinize sahip çıkmak adına elimizden gelen yapıyoruz. Önceki dönem, Büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, bu güne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Önceki dönem gerçek belediyecilik, örnek belediyecilik ortaya koyan başkanlarımızın üzerine ne koyabiliyorsak ne hizmet yapabiliyorsak bunu kar sayacağız. Burada asıl amacımız vatandaşımızın gönül rızasını almak. İstişare kültürüne her zaman önem verdim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Bir ve beraber hep birlikte el ele İzmit'te yeni bir dönem başlatacağız.

BATIK BİR BELEDİYE GÖRÜYORUZ

Konuşmalarının devamında Başkan Adayı Tutuş, "İzmit Belediyemiz, Türkiye’nin birçok ilinden büyük bir ilçe dolayısıyla sorumluluğumuzun farkındayız. Bügün gelinen noktada mesleğim itibariyle mali tabloya baktığımızda, batık bir belediye görüyoruz. Maalesef İzmit'te iş yapan esnaflarımıza, kobilerimize bile borçlu, paralarını ödeyemez hale geldi. Alacaklarını alamayan esnaflarımız belediye önlerinde nöbet tutar hale geldi.

BAHANE DEĞİL, HİZMET ÜRETECEĞİZ

'Yerim dar oynayamıyorum' bahaneleri ile sosyal medya belediyeciliği ile İzmit tam tamına 5 yılını kaybetti. Bunu inanın üzülerek söylüyorum. Önceki dönem yapılan yatırımlarımız bakımsızlık ve ilgisizlikten çürüyüp gitti. İnanın içim acıyor. İzmitli vatandaşlarımız bunları kendi gözleri ile de gördüler. Sonuçta bizler bu kentin evlatlarıyız. İnşallah 31 Mart'tan sonra hemşerilerimizin ilgisi ve teveccühü gösteriyor ki, İzmit'te yeni bir hizmet dönemi başlayacak. İzmitli hemşerilerimizi güçlü, hizmet üreten yeni İzmit Belediyesi ile yeniden tanıştıracağız" dedi