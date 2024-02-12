Karamürselli Kadınlar ilk yarıda noktayı koydu: 3-0

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 2023- 2024 sezonun, dördüncü hafta maçında, Karamürsel İlçe Belediye Spor Kulübü evinde ağırladığı Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Spor’u 3-0 yendi.

13. Grupta yer alan Karamürsel Belediye Spor takımı evinde ağırladığı Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Spor’u, Dk. 12 ile 30’da Sıla Arslantürk ve Dk. 40’da Tanem Güldal’ın attığı gollerle 3-0 yenerek puanını 6’ya yükseltirken Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik takımı ise 0 puanla ligin son sırasındaki yerinde kaldı.

2023-2024 sezonu Kadınlar 3. Ligi'ne ülke genelinde başvuru şartlarını yerine getiren toplam 113 takımın katıldığı. 16 grupta bölgesel olarak düzenlenene ligin 13’ncü grubunda yer alan Karamürsel Belediye Spor Kulübü, evinde ağırladığı Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Sporla oynan maçın 12 ve 30.’ncu dakikasında Sıla Arslantürk’ünve Tanem Güldal’ın 40’ncı dakikada attığı gollerle ilkyarıyı Karamürsel Belediye Spor 3-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında her iki takımında girdiği gol pozisyonlarınıdeğerlendirememesinin ardından ilk yarıda atılan gollerle Karamürsel Belediye Spor rakibi Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Spor’u 3-0 yendi.

Karamürsel Belediye Spor Antrenörü Metin Demirkıran idmanda ayağını kırması nedeniyle maçı yürüme aparatıyla, oyuncularına oturduğu sandalyeden taktikler verdi.