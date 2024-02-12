Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. CHP Kocaeli yerel seçim çalışmaları kapsamında 9 ilçede adaylarını açıkladı. Bir türlü belirlenemeyen ilçelerden olan Gebze’nin adayı ise bugün belli olacak. CHP Genel Merkezi 2 hafta öncesinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından Milletvekili Nail Çiler’i Gebze Belediyesi Başkan adayı ilan etmişti. Adaylığı istemeyen Çiler ise bir süre telefonlarını kapatıp, ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildiği ifade etmişti. Çiler’in adaylığı kabul etmemesi Gebze’deki belirsizliğin uzamasına sebep oldu.

4 İSİM MASADA

Gebze için geriye kalan 4 isimden birinin aday ilan edilmesi bekleniyor. Masadaki isimler ise emekli zabıta Barış Tatoğlu, eski MHP’li Hatem Soysal, Fatih Devlet Hastanesi doktorlarından Mustafa Anaç ve Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt.

Gebze’nin yanı sıra Dilovası ve Başiskele Belediyeleri içinde bugün gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi toplantısından çıkacak karar bekleniyor.