Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!

Haber albümü için resme tıklayın

Gürcistan ligindeki Dinamo Tbilisi takımında kaptan olan 30 yaşındaki Gürcü santrfor Davit Skhirtladze ile anlaşıldı. Kocaelispor transferi sosyal medya hesabından duyurarak sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.