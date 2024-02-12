12 Şub 2024 - 15:10- Spor G:

Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!

Temsilcimiz Kocaelispor, Dinamo Tbilisi'de forma giyen Gürcü futbolcu Davit Skhirtladze ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

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Davit Skhirtladze Kocaelispor'da! mask
Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!
Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!
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Gürcistan ligindeki Dinamo Tbilisi takımında kaptan olan 30 yaşındaki Gürcü santrfor Davit Skhirtladze ile anlaşıldı. Kocaelispor transferi sosyal medya hesabından duyurarak sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!
Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!
Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!
Davit Skhirtladze Kocaelispor'da!
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12 Şub 2024 - 15:10 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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