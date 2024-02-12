Büyükşehire seslendiler! Çiçekçilerin seyyar satışa isyanı

Kocaeli Çiçekçiler Derneği 14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kala yaptığı yazılı açıklamada seyyar çiçekçiler sorununa dikkat çekti. Dernek çocuk işçi çalıştıran bu seyyarların kayıt dışı da bir ekonomi oluşturduklarını ifade etti.

SEYYAR ÇİÇEKÇİ SORUNU

Kocaeli Çiçekçiler Derneği yaptığı açıklamada “Kocaeli'nin tüm ilçelerinde seyyar çiçek satışı yapılıyor. Bütün ilçelerde seyyar çiçek satışı var. Satıcılar her geçen gün daha fazlalaşıyor. Kontrolden çıkmış durumda. Dükkancıdan çok seyyar çiçek satıcısı var. Ne idüğü belirsiz kişiler her noktada istedikleri yerde, 4 yol ağızlarında en işlek yerlerde kentin en güzel yerlerinde toplu konutların giriş ve çıkış yerlerinde AVM yakınlarında bir çiçekçinin çiçekçi dükkanı işletemeyeceği kadar pahalı olacak yerlerde satış yapıyorlar.

USTALIK BELGESİ OLMAYANA RUHSAT NASIL VERİLİYOR?

Ustalık belgesiz kişilerin belediyelerden ruhsat alıp iş yeri açabilmesi de bir muamma. Bugün başvurduğunuz zaman bir belediyeye bağlı olduğunuz bir yerel yönetime sizden istenilen evraklar arasında en başta gelen ustalık belgesidir ki, iş yeri açmaya çalıştırma ruhsatı alabilesiniz. Her sektörde bu vardır. Çiçekçilikte de tabi ki var ama maalesef çiçekçi dükkanlarının çoğunda yeni açılmışlar da bilhassa ustalık belgesi yok. Yani neredeyse% vurursak %80 ustalık belgesi olmadan çalışan dükkancılarımız var. Bunların da belediyeler tarafından denetlenmesini istiyoruz.

BÜYÜKŞEHİRDEN ÇÖZÜM İSTEDİLER

Zincir marketlerin bitki ve zamanına göre özel günlere göre kesme çiçek demetleri satması, Kırtasiyecilerin ve birçok ehliyeti olmayan çiçekçi olmayan meslek gruplarının çiçek satışı yapması denetimsizce süre gelmekte. Dediğim gibi Kocaeli'nin neredeyse tüm ilçesinde değir Türkiye'nin her yerinde var. yerlerinde yürüyüş yolunda akşamları birçok yerde alkollü mekanlarda seyyar çiçekçilerin biri gidiyor, biri geliyor ve inanılmaz fahiş fiyatlarla masalara dayatma usulüyle çiçek satılıyor. Orada bir münakaşa çıkmasın diye çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalan halk, otomatik olarak bize de yönlenip bir gül bu kadar mı olur diye şikayette bulunuyor. Bunlar için yerel yönetimlerden ve Büyükşehirden biz bir an önce önlem alınmasını rica ediyoruz.

SEVGİLİLER GÜNÜ VURGUSU

Önümüzde 14 Şubat var. Şu anda çiçek mezatlarından inanılmaz bir seyyar popülasyonu oluşmakta. Seyyarlar çok fazla çiçek almaktalar. Dükkancılardan bile fazla çiçek alarak. Bağlı bulundukları yerlerde çiçek satışı yapıyorlar ve yapacaklar. Biz kiralarımızı çok yüksek çiçekçi dükkancıların esnafları olarak malum ülkemizin içinde bulunmuş olduğu süreç çok zor. Çok dar her şeyin çok pahalı olduğu bir süreç içerisindeyiz. Enflasyon bizleri de çok zorlamış durumdadır. Bu durumda bize gelip alışveriş yapacak bir müşterinin seyyar çiçekçiye gidip alışveriş yapması.

ÇOCUK İŞÇİ SORUNU

Bakmak yükümlülüğümüzde olduğumuz ailelerimiz ve birçok sayımızı sekteye uğratmaktadır. Elden satanların yüzde 90’ı çocuktur, 18 yaş altıdır. Malum trafiğin çok fazla olduğu yerlerde gezerek alkollü mekanlara girerek bir çocuğun girmemesi gereken her yere girerek ticaret yapmaktalar. Ayrıca mezatlardan bu çiçekleri aldıklarında zaten kayıt dışı bir ekonomiye de imza atmış oluyorlar. Bizim ödediğimiz KDV’yi ödemiyorlar.