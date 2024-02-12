Ford Otosan'da sular durulmuyor!

Binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sonrasında suların durması beklenen Ford Otosan'da huzursuzluklar bitmiyor. Geçen hafta üretim rekoru kırıldıktan sonra işçilere dağıtılan popkek ve baklava gündem olurken, bu hafta da işçilere söz verildiği halde hala verilmemiş olan altın gündemdeydi. Ford İşçi Bülteni isimli sayfa da buna açıktan işaret ederken, fabrikadaki işçileri direnişe çağırdı.

"Biz popkek, baklava, altın, derken birçok yerde de işçi direnişi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Mitaş işçileri , Eti Aliminyum işçileri direnişteydi. Eti Alimiynyum hala devam ediyor. Peki önümüzdeki süreçte sizce bizi neler bekliyor?"