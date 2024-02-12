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Ford Otosan'da sular durulmuyor!

Kocaeli'de de üretim yapan Ford Otosan fabrikasında sular durulmuyor. Toplu iş sözleşmesi sonrası sakinleşmesi beklenen işçiler durumlarında hiç de memnun değiller.

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Ford Otosan'da sular durulmuyor!
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Binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sonrasında suların durması beklenen Ford Otosan'da huzursuzluklar bitmiyor. Geçen hafta üretim rekoru kırıldıktan sonra işçilere dağıtılan popkek ve baklava gündem olurken, bu hafta da işçilere söz verildiği halde hala verilmemiş olan altın gündemdeydi. Ford İşçi Bülteni isimli sayfa da buna açıktan işaret ederken, fabrikadaki işçileri direnişe çağırdı. 

"Biz popkek, baklava, altın, derken birçok yerde de işçi direnişi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Mitaş işçileri , Eti Aliminyum işçileri direnişteydi. Eti Alimiynyum hala devam ediyor. Peki önümüzdeki süreçte sizce bizi neler bekliyor?"

Ford Otosan'da sular durulmuyor!
# gündem

12 Şub 2024 - 16:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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