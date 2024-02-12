Asgari ücretli ve emeklilere İzmit Belediyesinden destek

İzmit Belediyesinin sosyal tesisleri Gülümse Kafeler vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Vatandaşların gün içinde, işten sonra ve hafta sonları dinlenmek, çeşitli organizasyonlarını yapmak ve bir araya gelmek için tercih ettiği İzmit Belediyesi Gülümse Kafeler sosyal belediyecilik anlayışını korumaya devam ediyor.
ÇAY FİYATI İNDİRİLDİ
Halkın Belediyesi olan İzmit Belediyesi hem emekli aylıklarında hem de asgari ücretlerde beklenen iyileştirmelerin gerçekleşmemesi üzerine Gülümse Kafelerdeki çay fiyatlarını 7,5 liradan 3 liraya indirdi. Ekonomik zorluklara inat vatandaşı düşünen İzmit Belediyesinin, Gülümse Kafe’de çay fiyatlarında indirim yapması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.