İzmit’te anne ve iki çocuğu 28 gündür kayıp!

İzmit’te yaşayan 46 yaşındaki Zeynep Büber, 6 yaşındaki kızı Naz Büber ve 7 yaşındaki oğlu Yiğit Büber ile 15 Ocak tarihinden beri kayıplara karıştı. Anne ve çocuklarına 28 gündür ulaşılamıyor. Zeynep Büber’in Amerika’da tırcılık yapan eşi Ali Büber, Amerika’dan geleceği 16 Ocak tarihinden bu yana ne eşinden ne de çocuklarından haber alabildi. Eşi ve çocuklarından haber alamayan Ali Büber, son çare Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

İZMİT'E TAŞINMIŞLAR

Eşi ve çocuklarına bir türlü ulaşamayan Ali Büber ile Zeynep Büber’in babası Mehmet bey bugün ATV’deki program Müge Anlı ile Tatlı Sert’e başvurdu. 4 sene önce psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla babasının yanına İzmit’e gelerek kendisine ev tutan Zeynep Büber’e ve çocuklarına 28 gündür ulaşılamıyor. Ali Büber, eşi Zeynep Büber’in psikolojik tedavi gördüğünü ancak son zamanlarda ilaçlarını kullanmadığını söyledi. Sözlerine “Eşimle Amerika’da tanıştık ve evlendik. Bu evliliğimizden de 7 yaşında Yiğit, 6 yaşında Naz isimli kızımız var. Ancak psikolojik rahatsızları nedeniyle İzmit’e babasının yanına geldi. İzmit’te kendisine ev tuttuk, bende sık sık geliyordum. En son kendisiyle ‘Umre’ye götürmek’ nedeniyle tartıştık. Bana ’10 kişilik umre grubu oluşturduk, umreye gideceğim’ dedi. Bu nedenle tartıştık, bende sert tepki gösterdim. Çünkü kendisine zaten götüreceğimi söyledim ama o kendi kafasına göre bir şey yapınca kızdım” şeklinde devam etti.