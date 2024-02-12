İYİ Parti Körfez'de 50 kişi istifa etti!

İYİ Parti eski İlçe Başkanı Cahit Sürüm İYİ Parti Körfez'den 50 kişinin yaptığını duyurdu. Sürüm açıklamasında “Değerli arkadaşlar emektarlar biz Kocaeli’de en çok üye yapan partiyiz, hepinizin emeği çok. Seçimlerde çok çalıştınız, kapı kapı dolaşıp oy topladınız. Geçen seçimde çok başarılıydık, kazanmaya en yakın bizdik ama yalnız kaldık. Bugün gelinen noktada herkes bizi yok saydı, bizim kazanımlarımızı yok saydılar, bize hakaret ettiler, bizi kovdular. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Arkadaşlarımızı kolundan tutup partiden çıkardılar. Buna rağmen sesimizi çıkarmadık. Bu böyle süremezdi.” ifadelerini kullandı.