İYİ Parti eski İlçe Başkanı Cahit Sürüm İYİ Parti Körfez'den 50 kişinin yaptığını duyurdu. Sürüm açıklamasında “Değerli arkadaşlar emektarlar biz Kocaeli’de en çok üye yapan partiyiz, hepinizin emeği çok. Seçimlerde çok çalıştınız, kapı kapı dolaşıp oy topladınız. Geçen seçimde çok başarılıydık, kazanmaya en yakın bizdik ama yalnız kaldık. Bugün gelinen noktada herkes bizi yok saydı, bizim kazanımlarımızı yok saydılar, bize hakaret ettiler, bizi kovdular. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Arkadaşlarımızı kolundan tutup partiden çıkardılar. Buna rağmen sesimizi çıkarmadık. Bu böyle süremezdi.” ifadelerini kullandı.
- Siyaset
İYİ Parti Körfez'de 50 kişi istifa etti!
İYİ Parti Körfez’de 50 kişi partiden istifa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.