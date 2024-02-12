Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik’in kalbine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde stent takıldı. Çelik’in kalbine 2017 yılında da stent takılmıştı. Operasyonu sosyal medya hesabından “iki günlük sağlık mücadelesi” başlığıyla duyuran Başkan Ruhi Çelik, “Biliyorduk, sağlık ihmale gelmez. Yaşadığım kalp sorunu nedeniyle, anjiyo sonucu stent ve balon tedavisiyle kapanan damarları açtık” dedi. Çelik’in Salı günü taburcu olacağı öğrenildi.
12 Şub 2024 - 17:45- Gündem Güncelleme:
Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik’in kalbine stent takıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Lazo - Türkiye'de Dersim diye bir yer yok.Noktaaaaa.Yoksa Cumhuriyet ile kavganız mı var?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.