12 Şub 2024 - 17:45- Gündem G:

Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik’in kalbine stent takıldı

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik’in kalbine stent takıldı mask

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik’in kalbine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde stent takıldı. Çelik’in kalbine 2017 yılında da stent takılmıştı. Operasyonu sosyal medya hesabından “iki günlük sağlık mücadelesi” başlığıyla duyuran Başkan Ruhi Çelik, “Biliyorduk, sağlık ihmale gelmez. Yaşadığım kalp sorunu nedeniyle, anjiyo sonucu stent ve balon tedavisiyle kapanan damarları açtık” dedi. Çelik’in Salı günü taburcu olacağı öğrenildi. 
# Ruhi Çelik, Dersimliler Derneği Başkanı, sağlık, medya

12 Şub 2024 - 17:45 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Lazo - Türkiye'de Dersim diye bir yer yok.Noktaaaaa.Yoksa Cumhuriyet ile kavganız mı var?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 18:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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