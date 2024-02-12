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PKK ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyona yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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PKK ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde PKK terör örgütü üyesi olan 1 kişi ile Körfez ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# PKK, deaş

12 Şub 2024 - 18:14 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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