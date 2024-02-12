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Korkunç olay: Çıplak halde kravatlarla ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Sarıyer'de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Korkunç olay: Çıplak halde kravatlarla ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu mask

İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı, iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. 

Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
# inceleme, tespit

12 Şub 2024 - 18:28 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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