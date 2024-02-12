12 Şub 2024 - 18:30- Gündem G:

Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak!

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Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak! mask

Yeşilova Mahlalesi Solaklar Köprülü Kavşak Projesi yapımı nedeniyle D-605 İzmit Kandıra istikameti band aktarımıyla sağlanacak. Kandıra-İzmit istikameti traifk akış çift yön olarak çalışacak. Büyükşehirden yapılan açıklamada alternatif güzergahın kullanılması uyarısı yapıldı. Çalışma 13 Şubat Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 20 Mart saat 23.00'a kadar devam edecek.

Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak!
# Yeşilova Mahlalesi Solaklar Köprülü Kavşak Projes, alternatif güzergah, yol çalışması

12 Şub 2024 - 18:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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