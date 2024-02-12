Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak!

Yeşilova Mahlalesi Solaklar Köprülü Kavşak Projesi yapımı nedeniyle D-605 İzmit Kandıra istikameti band aktarımıyla sağlanacak. Kandıra-İzmit istikameti traifk akış çift yön olarak çalışacak. Büyükşehirden yapılan açıklamada alternatif güzergahın kullanılması uyarısı yapıldı. Çalışma 13 Şubat Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 20 Mart saat 23.00'a kadar devam edecek.