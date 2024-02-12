Yeşilova Mahlalesi Solaklar Köprülü Kavşak Projesi yapımı nedeniyle D-605 İzmit Kandıra istikameti band aktarımıyla sağlanacak. Kandıra-İzmit istikameti traifk akış çift yön olarak çalışacak. Büyükşehirden yapılan açıklamada alternatif güzergahın kullanılması uyarısı yapıldı. Çalışma 13 Şubat Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 20 Mart saat 23.00'a kadar devam edecek.
12 Şub 2024 - 18:30- Gündem Güncelleme:
Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.