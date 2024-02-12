12 Şub 2024 - 19:20- Siyaset G:

Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildi

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Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildi mask

Bağımsız Türkiye Partisinde Kandıra Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildiğini açıkladı.Ahmet Sarıbaş; sağlık problemlerinden dolayı yeterli faaliyette bulunamayacağını,fakat her türlü desteği sonuna kadar vereceğini ifade etti. Sarıbaş'ın yerine,Kandıra'nın öz ve öz evladı Yılmaz Coşkun belediye başkan adayı oldu.
# oldu, türkiye, ifade, sağlık

12 Şub 2024 - 19:20 - Siyaset

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