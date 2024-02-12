Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildi

Bağımsız Türkiye Partisinde Kandıra Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildiğini açıkladı.Ahmet Sarıbaş; sağlık problemlerinden dolayı yeterli faaliyette bulunamayacağını,fakat her türlü desteği sonuna kadar vereceğini ifade etti. Sarıbaş'ın yerine,Kandıra'nın öz ve öz evladı Yılmaz Coşkun belediye başkan adayı oldu.