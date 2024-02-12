Bağımsız Türkiye Partisinde Kandıra Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildiğini açıkladı.Ahmet Sarıbaş; sağlık problemlerinden dolayı yeterli faaliyette bulunamayacağını,fakat her türlü desteği sonuna kadar vereceğini ifade etti. Sarıbaş'ın yerine,Kandıra'nın öz ve öz evladı Yılmaz Coşkun belediye başkan adayı oldu.
12 Şub 2024 - 19:20- Siyaset Güncelleme:
Ahmet Sarıbaş adaylıktan çekildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.