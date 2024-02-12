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Rusya'dan yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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Rusya'dan yaptırım kararı mask

Rusya, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığı belirtildi. 

Bu nedenle 18 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı. 

LİSTEDE KİMLER VAR?

Listede, İngiltere'nin askeri ve siyasi yetkilileri, üniversite ve araştırma enstitü üyeleri yer aldı. 

Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.
# var, araştırma

12 Şub 2024 - 19:35 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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