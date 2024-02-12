Rusya'dan yaptırım kararı

Rusya, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığı belirtildi.
Bu nedenle 18 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.
LİSTEDE KİMLER VAR?
Listede, İngiltere'nin askeri ve siyasi yetkilileri, üniversite ve araştırma enstitü üyeleri yer aldı.
Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.