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Ameliyat elbisesiyle ortadan kayboldu! Film gibi kaçış

Kırıkkale'de bir hükümlü, tedavi için götürüldüğü hastaneden üzerindeki ameliyat elbisesiyle firar etti. Polis ekipleri firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı.

Demirören Haber Ajansı
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Ameliyat elbisesiyle ortadan kayboldu! Film gibi kaçış
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Edinilen bilgilere göre, Ö.F.B isimli hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi edilmek üzere Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Fakat tedavi esnasında ameliyat elbisesiyle hastaneden kaçtı. Firar eden hükümlünün yakalanması adına polis ekipleri düğmeye bastı. Hükümlü şahıs Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hastanenin acil servisinden kaçan hükümlünün firar ettiği anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
# acil, ceza

12 Şub 2024 - 20:03 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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