12 Şub 2024 - 20:03 - Asayiş

Ameliyat elbisesiyle ortadan kayboldu! Film gibi kaçış

Kırıkkale'de bir hükümlü, tedavi için götürüldüğü hastaneden üzerindeki ameliyat elbisesiyle firar etti. Polis ekipleri firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı.