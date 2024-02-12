Ameliyat elbisesiyle ortadan kayboldu! Film gibi kaçış

Edinilen bilgilere göre, Ö.F.B isimli hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi edilmek üzere Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Fakat tedavi esnasında ameliyat elbisesiyle hastaneden kaçtı. Firar eden hükümlünün yakalanması adına polis ekipleri düğmeye bastı. Hükümlü şahıs Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Hastanenin acil servisinden kaçan hükümlünün firar ettiği anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.