- Eğitim

Özel Bilgili Kültür Okulları Hatay'da kütüphane açtı!

Kocaeli Özel Bilgili Kültür Okulları, her yıl düzenlediği kış şenlikleriyle sadece eğlence ve coşkunun değil, aynı zamanda toplumsal faydanın da peşinde koşuyor. Bu yılki etkinliklerde toplanan bağışlarla Hatay ilinde yeni bir kütüphane açıldı.

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Özel Bilgili Kültür Okulları Hatay'da kütüphane açtı! mask
Özel Bilgili Kültür Okulları Hatay'da kütüphane açtı!
Özel Bilgili Kültür Okulları Hatay'da kütüphane açtı!
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Hatay’ın Kırkhan ilçesinde yer alan iki farklı Konteryner Kentte, yaklaşık bin çocuğun kullanımına uygun iki faklı kütüphaneyi hizmete sundular. İl Kültür Turizm Müdürlüğü, AFAD Bölge Yönetimi ve Okuma Sanatı Derneği ile kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.Kültür Okulları'nın öğrencileri, velileri ve yerel halk, toplum için bir şeyler yapmanın önemine dikkat çekti. Bu duyarlılıkla hareket eden Özel Bilgili Kültür Okulları, kış şenliğinde topladığı bağışlarla anlamlı bir projeye imza attılar.
# özel, dikkat

12 Şub 2024 - 20:59 - Eğitim

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