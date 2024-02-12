12 Şub 2024 - 22:03 - Eğitim

KOÜ Rektörü, MARMARAKAF kapsamında dernek ziyaretlerine devam ediyor

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı olma özelliği taşıyacak olan MARMARAKAF kapsamında Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.