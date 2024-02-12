CHP’nin Başiskele ve Kandıra ilçelerinde Saadet Partisi’ne destek vermesi ve karşılığında Saadet Partisi’nin de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyeceği kulislerde konuşuluyordu. CHP Başiskele’de Saadet Partisi ile ittifaktan vazgeçti ve kendi adayını çıkardı. CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediye Başkan adayı oldu.
- Siyaset
CHP Başiskele adayı belli oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında Başiskele için karar çıktı. Saadet Partisi ile ittifaktan vazgeçildi ve Anıl Acurman CHP Başiskele Belediye Başkan adayı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Izmitli Yurttaş - Akpartiye çalışıyor . Akpartinin başarısı muhalefetide istediği gibi yönlendirmek. Akparti ne vaat etti acaba.
Muhsin - Resmen kafayı yemişler chpli olarak yapılan resmen akpye çalışmak muhalefetmi akpyi çalışıyo belli değil yazıklar olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.