- Siyaset

CHP Başiskele adayı belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında Başiskele için karar çıktı. Saadet Partisi ile ittifaktan vazgeçildi ve Anıl Acurman CHP Başiskele Belediye Başkan adayı oldu.

Cihat Polat
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CHP Başiskele adayı belli oldu!
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CHP’nin Başiskele ve Kandıra ilçelerinde Saadet Partisi’ne destek vermesi ve karşılığında Saadet Partisi’nin de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyeceği kulislerde konuşuluyordu. CHP Başiskele’de Saadet Partisi ile ittifaktan vazgeçti ve kendi adayını çıkardı. CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Başiskele adayı belli oldu!
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12 Şub 2024 - 23:08 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
02

Izmitli Yurttaş - Akpartiye çalışıyor . Akpartinin başarısı muhalefetide istediği gibi yönlendirmek. Akparti ne vaat etti acaba.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 23:27
01

Muhsin - Resmen kafayı yemişler chpli olarak yapılan resmen akpye çalışmak muhalefetmi akpyi çalışıyo belli değil yazıklar olsun

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 23:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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