CHP Başiskele adayı belli oldu!

CHP’nin Başiskele ve Kandıra ilçelerinde Saadet Partisi’ne destek vermesi ve karşılığında Saadet Partisi’nin de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyeceği kulislerde konuşuluyordu. CHP Başiskele’de Saadet Partisi ile ittifaktan vazgeçti ve kendi adayını çıkardı. CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediye Başkan adayı oldu.