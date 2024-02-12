CHP Dilovası adayı belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisinde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Merkezinde düzenlenen Parti Meclisi toplantısında Törk’ün Dilovası adaylığının karara bağlandığı öğrenildi.

YAKUP TÖRK KİMDİR?

23 Nisan 1981 tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde doğdu. İlkokulu 60.Yıl ilköğretim ve Orta öğrenimi Darıca Lisesi’nde tamamladı. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İnşaat ve proje hizmeti veren İlbeyoğlu Mühendislik firmasıyla çalıştı. 2012-2014 yılında CHP Darıca İlçe sekreterliği görevinde bulundu. 2014 yılı yerel seçimlerinde CHP Darıca Belediye Başkan adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili adayı oldu. 2015 yılında Gebze Teknik Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Yakup Törk, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Kocaeli İli Darıca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Yakup Törk, evli ve bir çocuk babasıdır