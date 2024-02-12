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Ambalaj fabrikasında yangın!

Gebze ilçesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Ambalaj fabrikasında yangın! mask
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Balçık Mahallesi 3257. Sokak'taki ambalaj fabrikasında geri dönüşüm ürünlerinin öğütülmesinde kullanılan makinede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 işçi, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında makinede hasar oluştu.
# sağlık

12 Şub 2024 - 23:23 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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