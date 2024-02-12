Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan bir işyerinden hırsızlık yapan H.Ş. (20), Y.Ş. (14) ve B.A.'yı (13) suçüstü yakaladı. İş makinesine ait ekskavatör istikamet tekeri ve ekskavatör kırıcı ucu çalmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanmalarının ardından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Y.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ş. adli kontrol şartıyla B.A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bir diğer yandan Y.Ş.'nin, geçtiğimiz 30 Ocak'ta aynı ilçede 22 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalınması olayına da karıştığı tespit edildi.
- Asayiş
İş makinesinin parçalarını çalarken suçüstü yakalandılar
Başiskele ilçesinde bir iş makinesine ait parçaları çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.