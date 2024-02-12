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İş makinesinin parçalarını çalarken suçüstü yakalandılar

Başiskele ilçesinde bir iş makinesine ait parçaları çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Demirören Haber Ajansı
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İş makinesinin parçalarını çalarken suçüstü yakalandılar mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan bir işyerinden hırsızlık yapan H.Ş. (20),  Y.Ş. (14) ve B.A.'yı (13) suçüstü yakaladı. İş makinesine ait ekskavatör istikamet tekeri ve ekskavatör kırıcı ucu çalmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanmalarının ardından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Y.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ş. adli kontrol şartıyla B.A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bir diğer yandan Y.Ş.'nin, geçtiğimiz 30 Ocak'ta aynı ilçede 22 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalınması olayına da karıştığı tespit edildi. 
# Başiskele, tespit

12 Şub 2024 - 23:30 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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