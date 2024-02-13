Hürriyet'ten fark yemişti! Tutuş ile Andız'ın kucaklaşması dikkat çekti!

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş bugün Kuruçeşme'de ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde karşılaştığı CHP'li Emre Andız ile samimi pozunu paylaşan Tutuş "Biz İzmit'in çocuklarıyız. Dünya görüşümüz ve siyasi ideolojimiz ne olursa olsun; ortak paydamız ve derdimiz İzmit. Emre Andız kardeşimle Kuruçeşme'de kucaklaştık." sözleriyle paylaştı.

HÜRRİYET, ANDIZ'A 1735 OY FARK ATMIŞTI

Emre Andız'a mevcut İzmit Belediye Başkanı ve CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet ön seçimde bin 735 oy fark atmıştı. Hürriyet'e muhalefeti ile bilinen CHP'li gençlerin lideri olarak bilinen Andız'ın Tutuş ile samimi pozu dikkat çekerken Andız'ın pozu Tutuş'a destek verdiği yönünde yorumlandı.