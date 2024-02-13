- Asayiş

Annesini bıçaklayarak katletti

İstanbul Bağcılar'da, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü.

Annesini bıçaklayarak katletti mask

Bağcılar'da Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta, Temel G, evine geldiğinde eşi Sebahat G.'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G'yi (41) ise annesinin başında buldu. 

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğü belirlendi. Polis, olaya ilişkin M.T.G'yi gözaltına aldı. Olay yeri incelemesinin ardından Sebahat G'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

3 KEZ KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Şüpheli M.T.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

Öte yandan, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edildi.
# sağlık, tespit

13 Şub 2024 - 00:39 - Asayiş

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