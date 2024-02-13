Yılmaz: "Trabzonlularla yan yana durmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, Trabzon ili Vakfıkebir İlçesi Çavuşlar Köyü'nün Gölcük'teki derneğinin 5. Kuruluş yıldönümü gecesine katıldı. Geceye aynı zamanda CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve yönetim kurulu üyeleri de katılırken Trabzonlular gecede Özgür Yılmaz'a yoğun ilgi gösterdi.

Hemşehri derneklerinin Gölcük'te faal görevler aldığına ve bu derneklerin Gölcük'ün asıl dinamiklerini oluşturduğuna dikkat çeken Özgür Yılmaz,"Hemşehri derneklerinin Gölcük'e kattığı değerin bilincindeyiz. Hemen hemen tüm sosyal ve kültürel etkinliklerde hemşehri dernekleri Gölcük'ün tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Çok sayıda vatandaşımızı bünyesinde barındıran Gölcük ilçemiz bu sayede gücüne de güç katıyor" dedi.

Trabzonluların Gölcük'te birçok alanda etkin olduğunu da vurgulayan Yılmaz, "Trabzonlu hemşehrilerimiz, Gölcük ilçemizde hem nüfuslarıyla hem duruşlarıyla hem de kentimize kattığı değerle bizim için çok kıymetli. Kendilerinin birçok organizasyonlarında bulunmaya çalışıyoruz ve önümüzdeki seçimlerden sonra kendi dönemimizde de hemşeri dernekleri ve Trabzonlularla yan yana durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.