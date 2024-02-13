Yılmaz, kepenk açan esnafla buluştu

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gölcük Belediye Başkanı Özgür Yılmaz sabahın ilk saatlerinde Gölcük esnafını ziyaret etti. Kepenk açan esnafa bereketli günler dileyen yılmaz aynı zamanda cadde ve sokaklarda karşılaştığı Gölcüklülerle de sohbetler etti. Kasaptan markete, züccaciye dükkanlarında kırtasiyeye kadar Gölcük’teki hemen hemen tüm esnafı ziyaret eden Özgür Yılmaz, “Gölcük esnafı kentimizin bel kemiği durumunda olmaya devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde kapılarını açıp hem hizmetin hem de kazancının peşinde olan esnafımıza hem bol kazançlar diledik hem de esnafımızın sorunlarını dinledik” dedi.

Özellikle imalathanelerde çalışan emekçiler ve kadınlarla da ayrı ayrı ilgilenen Özgür Yılmaz, “Gölcük esnafımız sanayimiz kadar değerli. Hem ekonomimize büyük destek sağlıyorlar hem de istihdama büyük katkı sağlıyorlar. Kadınlarımız artık esnafımız ve küçük ölçekli işletmelerimiz sayesinde üretimin merkezinde yer alıyor. Bu da esnafımızın bize ne kadar önemli bir değer kattığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Gölcük esnafının bazı şikayetlerini de dinleyen Özgür Yılmaz kendi dönemlerinde esnafa destek politikaları yürüteceklerini ve yerel yönetim ile Gölcük esnafının iç içe ortak çalışma ve projeler üreteceğine vurgu yaptı. Gölcük esnafı ise Özgür Yılmaz’a ilgisinden dolayı teşekkür ederken birçok esnaf ve çalışan da Özgür Yılmaz’a desteğini gizlemedi.

Esnaf gezisi sırasında Gölcük sokak ve caddelerinde karşılaştığı Gölcük sakinleri ile de sohbetler eden Özgür Yılmaz, Gölcüklülerinin sorunlarını ve tavsiyelerini dinledi. Hemen hemen karşılaştığı herkesten destek isteyen Yılmaz, “Gölcüklülerin bize vereceği her destek, Gölcük’ün geleceğine atılacak güzel bir adım olacak. Seçim çalışmalarına başladığımız ilk günden itibaren Gölcüklülerin desteğini yüreğimizde hissettik. İnanıyorum ki 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde zaferimizi ilan edecek ve Gölcük’ü, Gölcüklü hemşerilerimizle beraber yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.