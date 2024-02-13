Cantürk, MARMARAKAF kapsamında dernek ziyaretlerine devam ediyor

Dernek Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi ile ilgili bilgiler paylaştı. Kocaeli Üniversitesi'nin Türkiye'nin en önemli üniversitelerden bir tanesi olduğunu ve bunun bir göstergesi olarak da YÖK tarafından Aday Araştırma Üniversitesi ilan edildiğini söyleyen Rektör Cantürk, Kocaeli Üniversitesi'ni, şehirdeki herkesle bir bağı olan bir konuma getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Öğrenci odaklı, şehirle dost bir üniversite olarak kendimizi konumlandırmak istiyoruz." diyen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, bu yıl ilk kez Marmara Kariyer Fuarı'nı düzenleyeceklerini ifade etti. “EN’lerin Fuarında Sen de Yerini Al, Geleceğin Senin Elinde mottosuyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 15 üniversitenin paydaşlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek MARMARAKAF ile ilgili bilgiler paylaşan Rektör Cantürk, 'Emin adımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Hedeflerimizi aşıyoruz, aşacağız. Sizlerin de bizlere destek olacağına inanıyorum.' dedi.

Artvin camiası olarak Marmara Kariyer Fuarı'na en büyük desteği vermek istediklerini belirten Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'e teşekkür etti.