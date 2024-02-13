Kocaeli Özel Bilgili Kültür Okulları'ndan anlamlı proje!

Hatay’ın Kırkhan ilçesinde yer alan iki farklı Konteyner Kentte, yaklaşık bin çocuğun kullanımına uygun iki faklı kütüphaneyi hizmete sundular. İl Kültür Turizm Müdürlüğü, AFAD Bölge Yönetimi ve Okuma Sanatı Derneği ile kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.
Kültür Okulları'nın öğrencileri, velileri ve yerel halk, toplum için bir şeyler yapmanın önemine dikkat çekti. Bu duyarlılıkla hareket eden Özel Bilgili Kültür Okulları, kış şenliğinde topladığı bağışlarla anlamlı bir projeye imza attılar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.