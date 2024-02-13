Şahin, İzmit Kabaoğlu Mahallesi seçmeniyle bir araya geldi

Şahin seçmenlere projelerinden bahsetti. Projelere yoğun ilgi gösteren seçmenleri bu zamana kadar "Hiçbir İzmit Belediyesi başkanı böyle çözüm odaklı ve yapılabilir projeler sunmadılar. Sadece seçim öncesi oy alabilmek için iş vaadi sunup belediyeyi ciddi zararlara uğratan politikaları uyguladılar. Sizin projeleriniz İzmit'in kalkınması, gençlerin geleceği, öğrencilerin evlerine aç gitmemesi, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sokak hayvanlarının topluma zararlı konumdan çıkarıp rehabilite edilmiş yaşam merkezinde hayatlarına devam etmesi için oluşturulmuş çok güzel projelerdir." dediler.