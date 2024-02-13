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Şahin, İzmit Kabaoğlu Mahallesi seçmeniyle bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.

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Şahin, İzmit Kabaoğlu Mahallesi seçmeniyle bir araya geldi mask
Şahin, İzmit Kabaoğlu Mahallesi seçmeniyle bir araya geldi
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Şahin seçmenlere projelerinden bahsetti. Projelere yoğun ilgi gösteren seçmenleri bu zamana kadar "Hiçbir İzmit Belediyesi başkanı böyle çözüm odaklı ve yapılabilir projeler sunmadılar. Sadece seçim öncesi oy alabilmek için iş vaadi sunup belediyeyi ciddi zararlara uğratan politikaları uyguladılar. Sizin projeleriniz İzmit'in kalkınması, gençlerin geleceği, öğrencilerin evlerine aç gitmemesi, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sokak hayvanlarının topluma zararlı konumdan çıkarıp rehabilite edilmiş yaşam merkezinde hayatlarına devam etmesi için oluşturulmuş çok güzel projelerdir." dediler. 

Şahin, İzmit Kabaoğlu Mahallesi seçmeniyle bir araya geldi
# Yeniden Refah Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin, seçim, İzmit belediyesi

13 Şub 2024 - 08:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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